ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:17

Прокуратура взыскала компенсацию для петербурженки после падения магнита с двери

фото ЗакС политика Прокуратура взыскала компенсацию для петербурженки после падения магнита с двери

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга добилась взыскания компенсации морального вреда для местной жительницы с инвалидностью, которая получила травмы при выходе из подъезда, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Инцидент произошел в мае 2023 года: на женщину с двухметровой высоты упал магнит входной двери, в результате чего пострадавшая получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и глубокую рану на лбу.

По итогам прокурорской проверки было установлено, что обслуживание домофона находится в ведении ООО "Цифрал Сервис". Для защиты прав пострадавшей прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с компании 75 тысяч рублей в пользу женщины.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама