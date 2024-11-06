Прокуратура взыскала компенсацию для петербурженки после падения магнита с двери

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга добилась взыскания компенсации морального вреда для местной жительницы с инвалидностью, которая получила травмы при выходе из подъезда, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Инцидент произошел в мае 2023 года: на женщину с двухметровой высоты упал магнит входной двери, в результате чего пострадавшая получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и глубокую рану на лбу.

По итогам прокурорской проверки было установлено, что обслуживание домофона находится в ведении ООО "Цифрал Сервис". Для защиты прав пострадавшей прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с компании 75 тысяч рублей в пользу женщины.

Фото: ЗАКС.Ру