В комблаге рассказали, зачем в Петербурге косят траву в ноябре

Петербуржцы заметили, что рабочие косят газонокосилкой траву в Василеостровском районе, об этом 6 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на читателей.

Отмечается, что за день, как люди заметили рабочего на улице Одоевского, на земле лежал снег, а в среду, 6 ноября, траву начали косить, хотя температура воздуха повысилась всего на пару градусов.

В комитете по благоустройству Петербурга заявили, что косить траву в такую погоду это нормальная практика. Ее могут осуществлять с мая по ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Также в комблаге отметили, что при косьбе травы собираются опавшие листья, поэтому за одно действие делается сразу два. Однако в ведомстве заявили, что несмотря на то, что косить траву в ноябре нормально, территория на улице Одоевского не подведомственная комитету.

Фото: ЗАКС.Ру