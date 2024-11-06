Лазурный автобус загорелся в Кронштадте

В Кронштадте загорелся лазурный автобус на всей площади, случай затруднил движение, об этом 6 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на жителей и пресс-службу "Третьего парка".

Пожар случился на Цитадельском шоссе днем в среду, 6 ноября. "Фонтанка" опубликовала видео, на котором видно как детали автобуса и сам автобус полыхают. По предварительным данным, возгорание произошло в задней части машины.

Из-за случившегося на улице образовались пробка. Жители острова сообщили, что на месте работают экстренные службы.

В компании "Третий парк", которая обслуживает автобус, заявили, что в момент пожара в салоне не было пассажиров, транспорт выполнял межпарковый рейс.

Фото: ЗАКС.Ру