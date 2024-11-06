Фадеев заявил, что в России нет традиции "укутывать в темное" женщин

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетил 5 ноября выставку "Традиционные женские образы в России", где высказался о вопросах женской традиционной одежды у мусульманок, об этом 6 ноября пишет РАПСИ.

Он отметил, что в России не существует традиции "укутывать в темное с ног до головы" женщин, исповедующих ислам, подчеркнув, что подобные представления могут быть ошибочными.

Фадеев, осмотрев экспонаты выставки, заявил, что "одежда разная, и вся красивая и великолепная". Он обратил внимание на мнение о необходимости покрывать мусульманок с ног до головы в одежду темных оттенков, и выразил сомнение в том, что это российская традиция.

"Говорят, это новая традиция – закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но привнесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция?" – сказал глава СПЧ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, также присутствовавшая на выставке, подчеркнула значимость знания истории и культуры для сохранения ценностей.

Фото: пресс-служба СПЧ