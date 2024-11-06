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Новости 19:18

Петербург и Ленобласть закупают елки к Новому году

фото ЗакС политика Петербург и Ленобласть закупают елки к Новому году

Улицы и площади Петербурга и Ленинградской области в этом году украсят около 700 хвойных деревьев, которые привезут из Волховского, Лодейнопольского и Тихвинского лесничеств, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Для заготовки елей выделены специальные участки леса, где проводятся плановые вырубки – это просеки под линиями электропередач, участки вдоль дорог и другие объекты.

Традиционно самые крупные и привлекательные ели будут установлены на Дворцовой площади Петербурга и в Кронштадте, куда деревья доставят из Выборгского и Призерского районов.

В этом году приобрести новогоднюю ель можно будет через аукцион, который пройдет в электронной форме. Аукцион открыт для всех, кто желает внести свою лепту в новогоднюю атмосферу, получив возможность заключить договор на заготовку ели без предоставления участка леса.

Фото: ЗАКС.Ру


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