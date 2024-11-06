Песков призвал россиян задуматься о демографии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность демографической ситуации в стране, об этом 6 ноября пшут "РИА Новости" со ссылкой на его слова на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые"

Выступая на мероприятии, Песков заявил, что каждый россиянин должен думать о демографии.

Песков отметил, что, несмотря на огромную территорию, население России остается относительно небольшим, и это проблема, которой следует уделить внимание каждому жителю страны.

"Это огромный вызов для нас. Наша демография. Поэтому каждый из нас должен думать о демографии", – сказал он.

Ранее Песков также прокомментировал движение чайлдфри, заявив, что любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди россиян, должны быть устранены.

Фото: сайт Кремля