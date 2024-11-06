Суд заочно арестовал главреда "Новой газеты Европа"* Кирилла Мартынова**

Басманный районный суд Москвы избрал заочно меру пресечения для главного редактора "Новая газета Европа"* Кирилла Мартынова** в рамках дела об организации деятельности нежелательной организации (ч.3 ст.284.1 УК РФ), об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках заседания суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мартынову** меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Сейчас журналист находится за пределами России.

Кроме того, Мартынова** объявили в розыск. Ранее он был заместителем главного редактора издания "Новая газета", однако в 2022 году СМИ приостановило свою деятельность. После этого уехавшие сотрудники "Новой" создали "Новую газету Европа"*.

*Минюст внес Кирилла Мартынова в список иноагентов

**Генпрокуратура объявила "Новую газету Европа" нежелательной организацией

Фото: ЗАКС.Ру