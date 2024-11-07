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Новости 9:16

В Петербурге обойдется без осадков 7 ноября

фото ЗакС политика В Петербурге обойдется без осадков 7 ноября

Сегодня погоду в Петербурге формирует западный антициклон, который сохранит обширные поля облаков над городом, но вероятность дождя останется минимальной. Вечером местами возможны туманы, сообщил 7 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит +5…+7 градусов в городе и +3…+8 градусов в Ленинградской области, северо-западный ветер 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти до 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается сухая погода с температурой +6…+8 градусов.

 

фото: ЗАКС.Ру


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