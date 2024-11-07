В Ленобласти построят полмиллиона квадратных метров нового жилья

В поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области два крупных застройщика — Glorax и "Самолет" — планируют построить более 500 тыс. кв. м недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории, рассчитанного на 15 лет. Компании подписали соответствующий договор с администрацией поселения. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба строительного блока областного правительства, на что обратил внимание РБК.

Зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский уточнил, что застройщики возведут 387 тыс. кв. м жилья, два детских сада, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, проложат дороги и благоустроят площадь у вокзала. Также проектом предусмотрено строительство виадука через железную дорогу. Он подчеркнул, что заключение договора КРТ закрепляет обязательства компаний перед будущими жителями поселка.

В Glorax сообщили, что проект на участке площадью 51,7 га будет реализован в четыре этапа и включит дома комфорт-класса высотой до 17 этажей. Общая продаваемая площадь составит 391 тыс. кв. м, проект разделен между девелоперами поровну. Для Glorax это будет первый проект КРТ в регионе, а управляющий партнер группы "Самолет" Александр Прыгунков отметил, что эта застройка станет логичным продолжением их работы в агломерации Петербурга.

По данным областной администрации, проект в Романовке станет одиннадцатым соглашением КРТ в Ленинградской области: ранее девелоперы уже подписали десять договоров, предусматривающих строительство 1,47 млн кв. м жилья в разных населенных пунктах региона, включая Сосновый Бор, Сланцы, Всеволожск, Щеглово и Новоселье.

фото: ЗАКС.Ру