Петербуржца обвиняют в фиктивной регистрации 90 мигрантов

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя Васильевского острова, которого обвиняют в незаконной регистрации 90 мигрантов в своей квартире, сообщила 7 ноября пресс-служба ведомства.

Следствие утверждает, что с октября 2023 года по июнь 2024 года мужчина за вознаграждение ставил мигрантов на учет по адресу на улице Вадима Шефнера. По данным прокуратуры, в это время квартиру арендовала семья и проживала там длительный срок.

Обвиняемому вменяют фиктивную постановку на учет иностранных граждан по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы с возможным запретом на определенные виды деятельности на тот же срок. Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

фото: ЗАКС.Ру