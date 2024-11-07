Пожарные прибыли к станции "Проспект Славы" из-за сообщения о задымлении

На станции "Проспект Славы" петербургского метро 7 ноября в 11:13 был закрыт вестибюль с выходом на одноименный проспект по техническим причинам. Это привлекло внимание прохожих, которые заметили скопление пожарной техники у станции, сообщает "Фонтанка".

В пресс-службе метрополитена сообщили, что пожарные прибыли после сообщения о задымлении, однако дым на станции не зафиксирован. Проверка продолжается, и пассажиров просят использовать второй вестибюль, ведущий в Альпийский переулок.

В 11:41 станция продолжила работу в обычном режиме.

фото: ЗАКС.Ру