Прокуроры Приморского и Петроградского районов переведены в другие регионы

В Петербурге продолжаются кадровые изменения в прокуратуре, сообщили 7 ноября в "Фонтанке". Новые назначения затронули прокуроров Приморского и Петроградского районов. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

По предварительной информации, прокурор Петроградского района Сергей Зеленцов покидает свой пост и становится первым заместителем прокурора Нижегородской области. Он является выпускником СПбГУ и работает в прокуратуре почти 30 лет.

В свою очередь, Виктория Дмитриенко, ранее занимавшая должность прокурора Приморского района, переходит на пост первого заместителя прокурора Владимирской области. До этого она работала заместителем прокурора Приморского района, а также возглавляла прокуратуру Адмиралтейского района и служила в Кронштадте.

фото: ЗАКС.Ру