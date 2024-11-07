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Новости 13:28

Петербуржец получил трое суток ареста за нацистское приветствие

фото ЗакС политика Петербуржец получил трое суток ареста за нацистское приветствие

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину за демонстрацию нацистской символики, сообщает объединенная пресс-служба судов города

Инцидент произошел ночью 5 ноября в алкогольном магазине на Уральской улице, где петербуржец произнес нацистское приветствие. 

На суде мужчина признал вину, объяснив свои действия состоянием алкогольного опьянения и заявив, что не помнит деталей происшествия. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.

фото: ЗАКС.Ру


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