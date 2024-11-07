ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:02

Беглов назначил новых глав КИО, комитета по госзаказу и КРТИ

фото ЗакС политика Беглов назначил новых глав КИО, комитета по госзаказу и КРТИ

С 11 ноября 2024 года в администрации Петербурга происходят кадровые назначения по решению губернатора Александра Беглова, сообщили 7 ноября в пресс-службе Смольного.

Новым председателем комитета имущественных отношений становится Владимир Уваров, работавший ранее на должности заместителя.

Исполнявший ранее обязанности председателя Сергей Макаров освобожден от должности и назначен заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа. Он долгое время возглавлял КГИОП, но летом стал врио председателя КИО.

Также на должность председателя комитета по государственному заказу назначен Денис Толстых. С 2022 года он был временно исполняющим обязанности руководителя.

А временные обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры теперь возложены на его заместителя Евгения Варова, бывшего главу дирекции транспортного строительства.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама