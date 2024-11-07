Беглов назначил новых глав КИО, комитета по госзаказу и КРТИ

С 11 ноября 2024 года в администрации Петербурга происходят кадровые назначения по решению губернатора Александра Беглова, сообщили 7 ноября в пресс-службе Смольного.

Новым председателем комитета имущественных отношений становится Владимир Уваров, работавший ранее на должности заместителя.

Исполнявший ранее обязанности председателя Сергей Макаров освобожден от должности и назначен заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа. Он долгое время возглавлял КГИОП, но летом стал врио председателя КИО.

Также на должность председателя комитета по государственному заказу назначен Денис Толстых. С 2022 года он был временно исполняющим обязанности руководителя.

А временные обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры теперь возложены на его заместителя Евгения Варова, бывшего главу дирекции транспортного строительства.

фото: ЗАКС.Ру