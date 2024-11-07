В собственность церкви Лурдской Богоматери передадут здание дома причта

Петербург безвозмездно передаст историческое здание на Ковенском переулке, 7, литера Б, приходу Божией Матери Лурдской Римско-католической церкви. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений 7 ноября, передает "Фонтанка".



В документе указано, что здание будет передано религиозной организации в собственность. Объект расположен на территории федерального культурного наследия — церкви Нотр-Дам де Франс.



По информации публичной кадастровой карты, трехэтажное нежилое здание площадью 428,1 кв. м, которое получит приход, находится рядом с церковью Лурдской Богоматери.



Обращение о передаче здания поступило в комитет в октябре. В заявлении приход отметил, что здание, построенное в 1909 году вместе с храмом, изначально предназначалось для нужд общины, воскресной школы и канцелярии. Сейчас его функции сохраняются, и планируется, что они останутся прежними после передачи объекта в собственность.

фото: ЗАКС.Ру