Минтруд сообщил о снижении теневой занятости на 3 млн человек

В 2024 году в России насчитывается около 6,5 млн человек, занятых в теневом секторе, тогда как в прошлом году их было 9,6 млн. Об этом сообщил директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты России Михаил Кирсанов на круглом столе в Совете Федерации 7 ноября, передает "Парламентская газета".

По его словам, это количество включает тех, чья работа имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений либо ведения бизнеса, приносящего доход, но без официального оформления или регистрации как ИП или самозанятого. Эти данные приведены в отчете Минтруда.

Кирсанов уточнил, что расчеты опираются на официальные данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Он пояснил, что 6,5 млн — это ориентировочное число граждан, получающих доходы без официального основания.

Ранее правительство России постановило создать межведомственные комиссии для борьбы с нелегальной занятостью, рекомендованный срок формирования — три месяца. Аналогичные рабочие группы планируют организовать и на муниципальном уровне, а за выполнением рекомендаций проследит Минтруд.

фото: ЗАКС.Ру