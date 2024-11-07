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Новости 18:05

Беглов вручил награды победителям проекта "Губернаторский дневник"

фото ЗакС политика Беглов вручил награды победителям проекта "Губернаторский дневник"

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с победителями образовательного проекта "Губернаторский дневник", которые соревновались в конкурсах отличников и школьных проектов "Классная лаборатория". В городе развивают систему ранней профессиональной ориентации, открывая школьные лаборатории и инженерные классы. Беглов вручил дипломы победителям и отметил высокий уровень их проектов, сообщает 7 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор подчеркнул важность раннего выбора направления и сказал, что некоторые работы могут стать частью городских программ. Среди проектов были идеи сквера для маломобильных групп населения, фармацевтическая фабрика и беспилотные капсулы.

В этом году в конкурсе отличников участвовало 514 школьников, победили 30 с наибольшим количеством пятёрок. В "Классной лаборатории" выбрали 12 победителей из 48 представленных проектов.

Беглов отметил, что конкурс стал важной традицией, мотивируя школьников к учебе. Он также ответил на вопросы о профессиях, образовании и развитии города и провел экскурсию по Смольному.

фото с сайта Смольного


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