Беглов вручил награды победителям проекта "Губернаторский дневник"

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с победителями образовательного проекта "Губернаторский дневник", которые соревновались в конкурсах отличников и школьных проектов "Классная лаборатория". В городе развивают систему ранней профессиональной ориентации, открывая школьные лаборатории и инженерные классы. Беглов вручил дипломы победителям и отметил высокий уровень их проектов, сообщает 7 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор подчеркнул важность раннего выбора направления и сказал, что некоторые работы могут стать частью городских программ. Среди проектов были идеи сквера для маломобильных групп населения, фармацевтическая фабрика и беспилотные капсулы.

В этом году в конкурсе отличников участвовало 514 школьников, победили 30 с наибольшим количеством пятёрок. В "Классной лаборатории" выбрали 12 победителей из 48 представленных проектов.

Беглов отметил, что конкурс стал важной традицией, мотивируя школьников к учебе. Он также ответил на вопросы о профессиях, образовании и развитии города и провел экскурсию по Смольному.

фото с сайта Смольного