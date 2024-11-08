Погода в Петербурге 8 ноября теплая и без осадков

В Петербурге будет теплеть, при этом вместо дождя обещают туман, об этом 8 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребеня антициклона с юго-запада. Из-за этого в городе будет довольно тепло, погода будет облачная, дождя не будет, однако может быть туман.

Воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 9 ноября, осадков особо не ожидается, а температура будет такой же.

Фото: ЗАКС.Ру