На Савушкина женщина-водитель сбила ребенка, выходившего из трамвая

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участие женщины на Volvo и девочки-подростка, которая выходила из трамвая, об этом 8 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел вечером в четверг, 7 ноября, на улице Савушкина. По предварительным данным, за рулем Volvo находилась 35-летняя уроженка Пскова, которая сбила 14-летнюю девочку в зоне остановки общественного транспорта.

В момент ДТП ребенок выходил из трамвая, была без взрослых. Сейчас она в больнице в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб плеча.

Полиции про водителя известно то, что женщина приехала из Пскова, автомобиль зарегистрирован там же. В 2024 году ее 51 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, при этом все штрафы у нее за превышение скоростного режима.

Сейчас вынесено определение о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Фото: ЗАКС.Ру