На Суворовском в пожаре погибло четыре человека, еще четверо без сознания

В Центральном районе Петербурга произошел страшный пожар, унесший жизни сразу четырех человек, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Суворовском проспекте поступило в 3:21 в пятницу, 8 ноября. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, огонь охватил 25 квадратных метров.

Спасатели тушили возгорание по повышенному номеру сложности, который присвоили через час после вызова пожарных. Только в пять утра возгорание удалось ликвидировать.

В результате пожара погибло четыре человека, среди них есть ребенок, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Еще четверо находятся в больнице в состоянии клинической смерти, об этом пишет "Фонтанка.ру". Также издание пишет, что в квартире жили две семьи, в одной из которых был ребенок-инвалид, и мужчина с алкогольной зависимостью.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу