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Новости 11:50

ФСБ нашли тонну наркотического вещества в Ленобласти

фото ЗакС политика ФСБ нашли тонну наркотического вещества в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали членов преступной группы, которые пытались ввезти наркотики в Евросоюз, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия наркотического вещества оценивается примерно в тонну. Наркотики члены группы хранили не только в ангаре, где происходило задержание, но и в тайниках в грузовиках.

Также в ФСБ уточнили, что в преступную группы входили граждане балканских стран. Подозрительный грузовик выявили еще в октябре 2024 года на въезде в Россию из Латвии.

В отношении всех пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконные производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч.5 ст.228.1 УК РФ). Их отправили под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру


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