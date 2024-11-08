В Петербурге завершена большая часть плана вакцинации от гриппа

На данный момент 82,5% плана по вакцинации от гриппа в Петербурге уже выполнено, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в этом году в рамках национального календаря планируется вакцинировать 3,472 миллиона человек, что составляет 61,6% населения города.

На сегодняшний день прививку сделали 2,7 миллиона человек – 48,2% жителей города. Среди вакцинированных – 616 тысяч детей и более 2 миллионов взрослых.

Губернатор отметил важность вакцинации как одного из наиболее эффективных способов защиты от гриппа и его осложнений, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Сейчас для вакцинации от гриппа работают 324 прививочные бригады на 363 объектах, в том числе в 28 мобильных пунктах у метро и железнодорожных станций.

Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге продлится до конца ноября, однако сроки могут быть продлены, если это позволит эпидемическая обстановка.

Фото: ЗАКС.Ру