В Петербурге расширяется аудитория "Единой карты петербуржца"

В 2024 году популярность "Единой карты петербуржца" (ЕКП) в Петербурге значительно выросла: с начала года количество держателей карты увеличилось на 16%, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В банки поступило почти 216 тысяч заявлений на выпуск ЕКП, и более 175 тысяч карт было выдано.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что расширение аудитории ЕКП стало возможным благодаря запуску интерфейсов для детей и подключению к проекту "Серебряный возраст", предназначенному для пожилых горожан.

Ключевым событием года стало введение карты "Серебряный возраст", охватывающей около двух миллионов петербуржцев. С момента запуска карты 1 сентября было подано 64 тысячи заявлений, и 48 тысяч карт уже выпущено. Держатели карты получают повышенные скидки и бонусы от партнеров, среди которых медицинские центры, аптеки, судоходные компании и химчистки.

Кроме того, в этом учебном году первоклассники Петербурга получили карту школьника "Моя школа" в дизайне ЕКПшка. Совместно с картой дети также получили подарки от города и партнеров проекта.

Фото: ekp.spb.ru