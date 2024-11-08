В Петербурге началась реставрация исторического здания Дома Радио

В здании Санкт-Петербургского Благородного собрания, ныне известном как Дом Радио на Итальянской улице, начались масштабные работы по реставрации исторических интерьеров, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

По заказу банка специалисты приступили к восстановлению архитектурного наследия. Работы продлятся до конца 2026 года.

Как отметила вице-президент ВТБ Дарья Филиппова, реставраторы уже раскрыли исторические проёмы и ниши, возвращая помещениям их оригинальные формы и пропорции. Начался процесс очистки и восстановления живописи и лепного декора в аванзале и других залах.

По словам генерального директора компании-подрядчика "ССУ-5" Сергея Хомякова, при реставрации будут применены высококачественные методы и материалы, чтобы максимально сохранить аутентичность объекта культурного наследия.

По завершении работ в Доме Радио планируется открыть многофункциональный культурный центр. Здесь разместят концертный зал, репетиционные и танцевальные залы, кинотеатр, театральную студию, библиотеку-фонотеку и другие помещения для культурных и образовательных мероприятий.

Фото: пресс-служба Смольного