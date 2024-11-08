В центре Петербурга обнаружено нелегальное общежитие для мигрантов в кафе

Петербургские следователи провели проверку одного из заведений общепита в Центральном районе города, где обнаружили нелегальное общежитие для мигрантов, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Информация о возможных нарушениях поступила от петербуржца, который обратился с жалобой к исполняющему обязанности руководителя ГСУ Олегу Бобкову.

По словам заявителя, в двух кафе, расположенных в историческом центре города, персонал состоит исключительно из приезжих, а санитарные нормы игнорируются. Также горожанин указал, что вблизи заведений часто собираются мигранты, нарушая общественный порядок.

В ходе проверки на 9-й Советской улице следователи обнаружили в одном из кафе обустроенные спальные места и комнаты отдыха, что напоминало нелегальный хостел. Были зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм: санузлы оказались совмещены с кухонной зоной.

Всего в кафе находилось 18 мигрантов, из которых пятеро были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. По итогам проверки материалы будут направлены в Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства.

Фото: скриншот видео ГСУ СК РФ по Петербургу