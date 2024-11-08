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Новости 18:21

МВД усилит борьбу с фиктивными браками для получения миграционного статуса

фото ЗакС политика МВД усилит борьбу с фиктивными браками для получения миграционного статуса

В Министерстве внутренних дел России заявили о намерении пресекать случаи заключения фиктивных браков, через которые иностранные граждане пытаются получить миграционные статусы, об этом 8 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По её словам, территориальные органы МВД проводят активную работу по выявлению признаков фиктивных браков, заключённых иностранцами с гражданами России. В органы прокуратуры направляются материалы для дальнейшей проверки и инициирования судебного процесса по признанию таких браков недействительными.

В прошлом году по данной причине было отозвано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство, сказала Волк. Также она уточнила, что новый закон, направленный на предотвращение фиктивных браков и отцовства, вступит в силу 25 января 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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