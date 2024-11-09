Температура в Петербурге будет постепенно понижаться 9 ноября

Сегодня в Петербурге погоду начнет определять теплый атлантический воздух, поступающий с гребнем антициклона. Однако ближе к вечеру ожидается влияние холодного атмосферного фронта, что приведет к постепенному понижению температуры, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом, несмотря на высокое атмосферное давление, осадков фронт не принесет.

Температура в городе составит +7…+9 градусов, по области — +4…+9 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывистый утром. Давление будет медленно расти и достигнет 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье также ожидается сухая погода: к утру температура понизится до около 0 градусов, днем — не выше +1…+3 градусов.

фото: ЗАКС.Ру