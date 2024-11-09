ФТС: большая часть коньяка в России не соответствует стандартам

В России около 60–70% коньяка на рынке является фальсификатом, сообщает ТАСС 8 ноября со ссылкой на слова начальника Центрального экспертно-криминалистического управления ФТС Георгия Самосорова.



Самосоров пояснил, что большая часть коньячной продукции производится с нарушениями технологий. Среди основных методов фальсификации — использование сырья, не подходящего для изготовления настоящего коньяка, а также необоснованное завышение срока выдержки дистиллятов.



По его словам, если исключить производителей, которые никогда не были замечены в подделке, то доля фальсификата может достигать 80,5%.



Кроме того, Самосоров отметил, что существующий ГОСТ на коньяк позволяет выявлять лишь 30% фальсификатов, в то время как более строгие методики ФСТ демонстрируют более высокую эффективность.

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