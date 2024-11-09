Беглов поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 95-летием советского композитора Александру Пахмутову, сообщает пресс-служба Смольного.

Пахмутова отмечает свой юбилей сегодня, 9 ноября. В своём поздравлении губернатор подчеркнул, что Пахмутова своим творчеством обогатила музыкальную культуру, став символом отечественной эстрады. Он отметил, что её произведения стали эталоном композиторского мастерства, наполненного гражданственностью, лиризмом, любовью к Родине и современникам.

Также Беглов добавил, что на её жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение россиян. Композитору принесли всенародную любовь такие песни, как "Птица счастья", "Как молоды мы были", "И вновь продолжается бой", а слова ко многим из них написал её супруг Николай Добронравов. Музыка Пахмутовой также звучит в советских фильмах "Девчата", "Три тополя на Плющихе" и "Рождённая революцией".

фото: ЗАКС.Ру