Кинопрокат в России на 79% заполнен отечественными фильмами

Российские фильмы занимают 79% национального рынка кинопроката, сообщила 9 ноября министр культуры Ольга Любимова, передает ТАСС.

По словам министра, к октябрю 2024 года отечественные картины собрали 29,5 млрд рублей и привлекли 83 млн зрителей. Любимова подчеркнула, что в этом году сборы семи российских фильмов превысили отметку в миллиард рублей. Лидером стал фильм "Холоп-2", который собрал 3,8 млрд рублей, за ним следуют "Бременские музыканты" с 3 млрд рублей, "Мастер и Маргарита" с 2,3 млрд рублей, "Лед-3" с 1,9 млрд рублей, "Сто лет тому вперед" с 1,5 млрд рублей, а также "Летучий корабль" и "Три богатыря и пуп Земли", которые собрали по 1,1 млрд рублей каждый.

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