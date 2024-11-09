ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:14

В Калининском районе построили новое здание скорой помощи

фото ЗакС политика В Калининском районе построили новое здание скорой помощи

Глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко провел осмотр нового здания скорой и неотложной помощи для поликлиники №112, расположенного на пересечении улиц Гжатской и Гидротехников. Об этом он сообщил 9 ноября в своем Telegram-канале.

Новое двухэтажное здание рассчитано на работу 36 сотрудников в смену. По словам Петриченко, здесь созданы все необходимые условия для комфортной работы и отдыха бригад скорой помощи. Рядом расположен отапливаемый гараж на восемь машин, что особенно важно для удобства медиков.

Также благоустроена прилегающая территория. Строительство отделения проводилось в рамках адресной инвестиционной программы.

фото пресс-службы Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама