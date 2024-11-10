Трое петербуржцев задержали из-за плаката с голубем, оказавшегося кинореквизитом

В субботу, 9 ноября, в Стрельне трое местных жителей были задержаны полицией из-за плаката с изображением голубя, который оказался реквизитом для съемок, об этом 10 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Женщина, увидевшая троих мужчин с плакатом возле дома на Санкт-Петербургском шоссе, сообщила об этом в полицию около трех часов дня. На место выехал наряд, и в отдел полиции были доставлены 47-летний генеральный директор клуба "Золотое кольцо", 20-летний житель Красного Села и 14-летний школьник, державший в руках плакат.

Как выяснилось, задержанный 47-летний мужчина написал сценарий короткометражного фильма под рабочим названием "Васька" еще в начале 2024 года. По его словам, плакат должен был использоваться в одном из эпизодов юмористического видеоролика, где к подростку с плакатом подбегает хулиган и накидывает плакат ему на голову.

Отмечается, что гендиректор клуба ведет соцсети и регулярно осмысливает на своей странице те или иные политические решения. Судя по записям, мужчина выступает за традиционные ценности и недолюбливает либералов. О себе на странице пишет: "Двойной агент ЦРУ и ФСБ".

Полиция изъяла съемочную аппаратуру у режиссера, а его самого и 20-летнего участника поместили в камеру. На мужчин были составлены протоколы за нарушение порядка проведения пикета и публичную дискредитацию ВС РФ. Несовершеннолетний был передан родителям.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру