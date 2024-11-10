Ректору СПбРСИ предъявили обвинение в организации незаконной миграции

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ), ныне известного как Северо-Западный университет, Александр Борзов был арестован по обвинению в организации незаконной миграции, об этом 10 ноября пишет 47news.

Следствие считает, что Борзов вместе с несколькими соучастниками оформлял фиктивные приглашения на учёбу для граждан Египта, Сирии и Туркменистана. Иностранные граждане якобы получали документы для продления пребывания в России, хотя фактически в институте не учились. Документы подавались в отдел по вопросам миграции в Петербурге.

Суд постановил арестовать Борзова на два месяца, а ходатайство о заключении под стражу было удовлетворено Куйбышевским судом в четверг, 7 ноября. В числе обвиняемых, кроме Борзова, также два гражданина арабских стран, чьи имена пока не раскрываются.

Александр Борзов ранее работал в прокуратуре Петербурга и в 2020 году возглавил частный вуз. Обвиняемые вину не признают, но в случае признания их виновными по вменяемой статье им может грозить до семи лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру