Бельский поздравил сотрудников органов МВД с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, об этом 10 ноября он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, жители Петербурга выражают благодарность за неустанный труд, верность долгу и присяге. С помощью сотрудников МВД, по мнению Бельского, поддерживается общественный порядок и обеспечивается безопасность граждан.

"Благодаря вашей работе уровень преступности в городе стабильно ниже, чем в целом по стране, а раскрываемость при этом повышается", – написал парламентарий.

Также он отметил работу правоохранителей в новых регионов. Бельский добавил, что в Мариуполе сейчас сотрудники МВД поддерживают законность и защищают мирных жителей.

Фото: ЗАКС.Ру