Пассажиропоток между Петербургом и Ираном утроился за год

В текущем сезоне пассажиропоток между Петербургом и столицей Ирана вырос втрое по сравнению с прошлым годом, об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по авиационной коммерции оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

Росту числа пассажиров поспособствовал активный интерес со стороны иранских туристов, которые приезжают в Петербург из Тегерана.

В 2024 году Иран стал более заметным направлением в маршрутной сети Пулково, по сравнению с 2023 годом. Асият Халваши отметила, что в этом сезоне к полетам на маршруте присоединились два новых перевозчика – Iran Airtour Airlines и Iran Aseman Airlines. Благодаря этому частота рейсов выросла с трех до шести в неделю.

Кроме того, заметен интерес и со стороны российских туристов, которые всё чаще отправляются в Иран. Представители компании Irandiscovery сообщили об увеличении спроса на самостоятельные поездки на 20%. Путешественники стремятся посетить такие иранские города, как Тегеран, Исфахан, Йезд и Шираз.

Фото: ЗАКС.Ру