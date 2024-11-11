В Петербурге 11 ноября обещают погоду без осадкой

В Петербурге неделя начнется без осадков, однако температура может опуститься до нуля, об этом 11 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребня уходящего на юго-восток антициклона. Из-за этого в городе будет облачно, но без осадков. Дожди могут пройти вечером.

Воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 12 ноября, пройдет мокрый снег, а температура повысится до +6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру