ГАТИ Петербурга сократила срок включения работ в график на два дня

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга в рамках программы "Эффективный регион" сократил срок предоставления госуслуги по включению работ в перспективные и оперативные адресные программы с 10 до 8 рабочих дней, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Это решение призвано ускорить и улучшить планирование всех городских работ, минимизируя неудобства для жителей.

Адресные программы ГАТИ содержат информацию обо всех текущих и планируемых работах на территории города. Такой подход позволяет избежать дублирования работ и повреждения недавно восстановленного благоустройства. Чем раньше работы попадают в базу данных, тем точнее специалисты могут скоординировать их, обеспечивая минимальное воздействие на городской ландшафт.

Оптимизация также позволила полностью отказаться от бумажных документов – теперь услуга предоставляется исключительно в электронном виде через портал "Госуслуги".

Фото: ЗАКС.Ру