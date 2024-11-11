Дмитрий Лисовец стал советником губернатора Петербурга

Решением губернатора Петербурга Александра Беглова Дмитрий Лисовец освобожден от должности председателя комитета по здравоохранению города и назначен на должность советника губернатора, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

С понедельника, 11 ноября, Лисовец переходит на новый пост, оставив руководство комитетом.

С этого же дня временно исполняющим обязанности председателя комитета по здравоохранению назначен Юрий Шишкин.

Дмитрий Лисовец возглавил комитет в 2019 году. На период его руководства как раз выпала пандемия COVID-19. Шишкин же был заместителем председателя комитета. Кроме этого, он работал главным врачом в Санкт-Петербургской городской больнице № 9.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга