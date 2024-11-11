Следователи выясняют обстоятельства гибели школьницы в "Красном треугольнике"

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) после найденного тела школьницы на территории заброшенного завода "Красный треугольник" в Адмиралтейском районе, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По предварительным данным, вечером в воскресенье, 10 ноября, правоохранителям поступило сообщение о том, что на территории завода "Красный треугольник" на Обводном канале нашли тело 16-летней девушки с повреждениями, характерными при падении.

Как пишет издание "Фонтанка.ру", у девушки в этот день был день рождения, а в полицию позвонила ее подруга из пятого класса. По словам девочки, погибшая якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга рассказали, что на место происшествия выезжал заместитель прокурора Адмиралтейского района Петербурга. Сейчас следователи и сотрудники надзорного ведомства проводят проверки и выясняют обстоятельства.

Фото: ЗАКС.Ру