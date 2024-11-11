В России планируют заменить 10% госслужащих роботами

Правительство России собирается провести оптимизацию госслужбы, сообщает 11 ноября "Коммерсантъ". С 1 июля 2025 года планируется сократить 10% штатных мест для госслужащих, а это порядка 400 тысяч чиновников.

Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше.

В правительстве при этом ждут предложений самих ведомств по дальнейшей цифровизации их работы. По мнению властей, информатизация госслужбы неизбежно приведет к росту эффективности, а соответственно — к сокращению численности чиновников. В перспективе на госслужбе должны остаться только "дорогие" профессионалы, что позволит привлекать на работы квалифицированных молодых специалистов.

Реформа госуправления началась еще в 2019 году. Тогда сокращениям также на 10% подверглись центральные аппараты министерств и ведомств, при этом сэкономленные фонды оставили в их распоряжении ради возможности повышать выплаты эффективным сотрудникам.

фото: ЗАКС.Ру