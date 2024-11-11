На Авангардной из-за пожара в квартире эвакуировали шесть человек

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар в квартире, который тушили почти час, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Авангардной улице спасателям поступило в 00:58 в понедельник, 11 ноября. Инцидент произошел в двухкомнатной квартире, пламя охватило 26 квадратных метров площади.

Возгорание удалось ликвидировать чуть меньше чем через час – в 01:43. Спасатели эвакуировали из дома шесть человек. В результате возгорания пострадали женщина и мужчина, они были госпитализированы.

На месте работали четыре единицы специальной техники и 17 человек личного состава МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу