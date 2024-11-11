Исторический сад усадьбы Кваренги в Пушкине признан достопримечательностью

Сад усадьбы архитектора Джакомо Кваренги на Дворцовой улице в Пушкине получил статус достопримечательного места регионального значения, сообщили в КГИОП 11 ноября.

Застройка этого участка началась в 1780-х годах. В 1783 году здесь воздвигли деревянный дом, предположительно по проекту Кваренги, где он сам и жил. Позднее, в 1804 году, император передал здание и сад в собственность архитектора. После его смерти дом был разобран, а на этом месте в 1850-х годах построили новое здание в эклектичном стиле.

В XX веке усадьба принадлежала графине Елизавете Шуваловой, а после революции служила различным учреждениям, пока не сгорела в годы войны. Позднее на углу участка разбили сквер, а в начале 2000-х возвели новое здание, повторяющее облик исторического дома. Археологические исследования перед строительством выявили фрагменты фундаментов усадебных построек, включая служебный флигель и оранжерею.

фото с сайта КГИОП