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Новости 12:18

В Воронеже задержали военнослужащего из части в Ленобласти

фото ЗакС политика В Воронеже задержали военнослужащего из части в Ленобласти

Сотрудники транспортной полиции Воронежа задержали 48-летнего военнослужащего, который находился в розыске, об этом 11 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Как пишет издание, мужчина проходил службу в военной части в поселке Каменка Ленинградской области. В ноябре 2022 года, предположительно, он самовольно покинул территорию части, а потом скрывался от правоохранительных органов.

Задержание, по предварительным данным, произошло в квартире в Воронеже. Мужчину разыскивали по статье о самовольном оставлении части (ч.5 ст.337 УК РФ).

Сейчас военный находится в отделе полиции, вскоре его передадут в военную комендатуру.

Фото: ЗАКС.Ру


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