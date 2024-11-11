В Воронеже задержали военнослужащего из части в Ленобласти

Сотрудники транспортной полиции Воронежа задержали 48-летнего военнослужащего, который находился в розыске, об этом 11 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Как пишет издание, мужчина проходил службу в военной части в поселке Каменка Ленинградской области. В ноябре 2022 года, предположительно, он самовольно покинул территорию части, а потом скрывался от правоохранительных органов.

Задержание, по предварительным данным, произошло в квартире в Воронеже. Мужчину разыскивали по статье о самовольном оставлении части (ч.5 ст.337 УК РФ).

Сейчас военный находится в отделе полиции, вскоре его передадут в военную комендатуру.

Фото: ЗАКС.Ру