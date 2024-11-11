Глава Карелии возмутился выступлением актрисы с шутками о карельском языке

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выразил возмущение по поводу выступления актрисы театра "Творческая мастерская" Валерии Ломакиной на одном из юмористических шоу на ТВ, об этом 10 ноября он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам главы республики, она высмеяла карельскую речь, назвав её "жуткой" и "атавизмом". Парфенчиков отметил, что такие заявления выходят за грань уважения к культурному наследию Карелии и её народу.

Также глава добавил, что карельский язык является родным для многих жителей республики и важной частью местной культуры.

"Мы бережём этот язык, собираем и храним богатое наследие карельского народа – лирические песни, стихи, сказки и известные руны," – подчеркнул он.

Жители Карелии, по его словам, тоже были оскорблены и направили множество возмущённых сообщений. В связи с инцидентом, Парфенчиков сообщил о готовящемся обращении в следственное управление Следственного комитета по Карелии для проведения проверки по факту разжигания ненависти (ст.282 УК РФ).

Министерству культуры Карелии главой поручено провести проверку, а в адрес программы "Битва за время" будет направлено обращение с целью выяснить, как выступление актрисы было допущено к выпуску.

Фото: ЗАКС.Ру