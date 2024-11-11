В Петербурге и Ленобласти пресечена деятельность трех подпольных алкоцехов

Петербургская полиция совместно с коллегами из Ленинградской области закрыла три подпольные точки, занимавшиеся производством и распространением контрафактного алкоголя, об этом 11 ноября пишет 78.ru.

Первый нелегальный цех был обнаружен в деревне Вирки Всеволожского района Ленобласти. В нежилом помещении изъято оборудование для розлива алкоголя, пустая тара, этикетки, упаковка, а также сырье. Всего изъято 7,5 тысяч литров продукции на стадии подготовки к розливу и более 750 литров уже расфасованного алкоголя в пятилитровых канистрах.

Вторая точка находилась в гаражном кооперативе "Охтинец" на Объездном шоссе в Красногвардейском районе Петербурга. Здесь было изъято 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в разную тару.

Третий склад, находившийся на Пискарёвском проспекте, хранил около 3,2 тысяч литров этилового спирта в пластиковых канистрах.

В ходе обысков задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в организации незаконного производства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ранее подозреваемый не привлекался к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру