Петербургские коммунальщики в ноябре успели завершить осенние работы по уборке города

На минувшей неделе погода в Петербурге оказалась относительно теплой для ноября, что позволило коммунальным службам завершить ряд важных работ, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В течение четырёх дней температура держалась выше нуля, и дорожники активно использовали это время для дополнительной очистки городских улиц. В том числе было израсходовано 6 тысяч литров чистящего средства для удаления стойких загрязнений на магистралях.

С понижением температуры на выходных коммунальщики возобновили противогололедную обработку, обеспечивая безопасность на дорогах и тротуарах. За неделю они вывезли с городских улиц тысячу кубометров мусора и 1200 тонн смёта, прочистив около 1,5 тысячи элементов водоотводной системы, включая решетки и патрубки.

Особое внимание уделяется уборке листьев – освобождено почти 800 гектаров зелёных насаждений. Вдобавок отремонтировано 6,5 тысяч квадратных метров газонов и более 3 тысяч квадратных метров дорожек.

На данный момент на улицах города работают более 570 единиц техники и 900 специалистов, которые вручную очищают остановки, тротуары и пешеходные переходы.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга