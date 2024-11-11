Из школ и детсадов уберут базовые станции для снижения риска излучения

К концу 2025 года российские операторы связи планируют демонтировать базовые станции, установленные на территории 221 школы и детского сада, сообщает 11 ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на Минцифры. Такое решение принято для снижения рисков негативного воздействия излучения на детей, однако оно может повлиять на качество связи в некоторых регионах.

Роспотребнадзор напомнил, что запрет на размещение базовых станций в учебных учреждениях действует с 2021 года. Введенный впервые, он не затронул уже существующее оборудование.

В 2022 году Роспотребнадзор совместно с Минцифры согласовали график демонтажа станций в учебных заведениях. По оценке операторов, под демонтаж могут попасть до 4 тысяч станций, что может повлиять на связь в ряде областей.

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