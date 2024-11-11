Петербуржцы сдали более 35 тонн отходов на утилизацию с 4 по 10 ноября

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 4 по 10 ноября, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 396 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 28 выездов. Из них 24 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, три выезда на иные химические загрязнения и один на пролив нефти.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили выезды для мониторинга акваторий. Активной пеной была обработана акватория реки Екатерингофки. На остальных адресах никаких загрязнений обнаружено не было.

От петербуржцев было принято более 35,2 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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