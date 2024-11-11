ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:33

Школьники в Петербурге хотят получать за работу около 30 тысяч рублей

фото ЗакС политика Школьники в Петербурге хотят получать за работу около 30 тысяч рублей

В Петербурге почти 100 тысяч молодых людей сейчас ищут работу, и их активность за год выросла на 7%, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru 11 ноября.

В целом по России насчитывается более 4 миллионов активных резюме, из которых 51% составляют соискатели в возрасте от 14 до 34 лет. Наибольшая доля резюме (29%) приходится на возрастную группу от 25 до 34 лет.

5300909630010023677.jpg (45 KB)

фото пресс-службы hh.ru

Аналитики выяснили, что петербургские школьники (17 лет и младше) рассчитывают на зарплату около 29,8 тысяч рублей. Молодежь в возрасте 18–24 лет ожидает доход на уровне 63,2 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные запросы отмечены среди московских соискателей — почти 78 тысяч рублей. А петербуржцы в возрасте от 25 до 34 лет рассчитывают на зарплату не менее 80,3 тысячи рублей.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама