Российские вина займут 20% в винных картах ресторанов

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для винных карт в кафе и ресторанах, согласно которому не менее 20% представленных позиций должны составлять российские вина. Об этом 11 ноября сообщило Роскачество, передает "Парламентская газета".

Нацстандарт ГОСТ Р, разработанный Роскачеством, устанавливает рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт для предприятий общественного питания. Он впервые включает детальные рекомендации по структуре винных карт, определяя, что вино должно быть представлено как классическими, так и авторскими подборками.

Согласно стандарту, помимо обязательной доли российских вин, в меню рекомендуется указывать на русском языке название производителя, зону происхождения винограда, страну, год урожая, объем и стоимость вина. Также даны рекомендации по оформлению и обновлению карт, оставляя за заведениями право на гибкую структуру и создание сезонных приложений с отдельными позициями. Новый стандарт вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

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